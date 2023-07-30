挑選保單陷入選擇障礙 主約搭附約提高投保CP值

保險種類五花八門，但該如何挑選保單卻是大有學問。壽險業者建議，在預算有限的情況下，建議可善用保險主約結合附約的方式，就有機會用實惠的保費買到較為完整的保障。

市面上人身保險種類繁多，不同的險種又可細分功能各異的保障，想要面面俱到，保費勢必提高，但在經濟能力有限的情況下，難免讓保戶陷入「選擇困難」。

宏泰人壽認為，不論是保單首購族還是手上已經持有保單的保戶，皆可透過專業諮詢，以及保單健檢後，運用保險主約結合附約的方式來規劃，不僅提高整體保障的完整度，比起購買個別保險主約，其保費也相對實惠。

宏泰人壽表示，規劃保險除把握保費為年所得的 1/10，而保額則為年所得的 10 倍，再運用保險主約結合附約的方式，將主約保障不足之處結合另一險種的保險附約加以補強，也就是在壽險主約之外，加上保戶所需要的意外傷害險、實支實付醫療險或是長期照顧險等附約。

宏泰人壽指出，這樣的保險購買方式不僅適合保險首購族，也適用於手上已經持有保單的保戶；附約多為定期險，可以視需求增減調整，相當彈性靈活。

保誠人壽指出，民眾除可定期檢視個人的健康狀況和保單保障內容，建議可以依據家族病史考慮購買結合分紅保單與特定傷病、癌症或是長照保障的綜合型保險，避免因為疾病導致的醫療花費或是照護造成家庭經濟負擔。

另外，對於必須肩負子女教育費用的經濟壓力者，建議可考慮透過分紅保單穩健、長期累積資產的特性提前準備子女教育基金，保誠人壽提供不同繳費年期及不同幣別的分紅保單，以多元化的分紅保單協助三明治族為子女規劃教育基金。

