韓國代購悲歌 人肉搬運10公斤 賺得還沒路費多

「想轉行，雖然還沒有方向，但我明確知道代購是做不下去了。」小許在南韓留學期間開始做代購，今年是第八年。她表示，最近覺得赴韓代購越來越難做，早起搶貨熬夜發朋友圈，一個人搬十幾公斤重的東西飛一趟，賺得還沒路費多。

曾幾何時，中國代購撐起南韓免稅業半壁江山，但今時已不同往日。

據《中新經緯》報導，小許通常會親自飛到南韓採購，俗稱「人肉代購」。她算了一筆經濟賬，從河南飛南韓，機票來回人民幣（下同）2,000 元，住宿一晚約 400 元 - 500 元。為了節省成本，代購人員通常會和同行拼一個房間，房費各半，停留四、五天。再加上吃吃喝喝的費用，飛一趟南韓的成本約 5,000 多元。

小許表示，代購是賺差價，利潤並不高。之前勝在客戶多，單子多，帶貨量通常在 100 公斤左右。小許通常一個月出去一個星期，生意較好時，一個月可能要出去兩次。一次可以輕鬆賺到 1 萬元以上，有時也能達到 2 萬元。但現在購買的人少了，每次帶貨也就十幾公斤左右。

「今年飛了三趟只回了機票錢」、「去一趟韓國，累得要死要活，竟然還虧錢了」、「開放後第三次飛，心臟真的受不了，要嘛沒單，要嘛沒貨，要嘛得搭配，一次比一次滑鐵盧」…… 社交平台上，不少主打日韓代購的博主都在貼文中把赴韓代購稱為「夕陽產業」。

一位不願具名的韓國免稅業人士說：「疫情期間，旅遊零售受到影響，免稅店也希望利用代購走量，拉升利潤，基本給的都是批發價格。現在免稅店雖然仍舊支持代購，但預期利潤要更多一點，不會再類似於批發價，因此返點政策就發生了變化。」

返點政策即指線下免稅店消費享受金卡折扣後，再按照相應點數比率返現。

據《中新經緯》報導，多位受訪人士均提到，「身邊認識的韓國代購基本都在考慮轉型」，價格優勢不再，是南韓代購走向衰落的主因。

珠珠也是一名日韓代購人員，早早嗅到市場變化的她，選擇轉行。她表示，以前南韓免稅店的化妝品、保健品、服飾和中國國內市場有明顯價差，但隨著直播帶貨和海南離島免稅市場的發展，這種價差已經被打下來，市場需求減弱，代購的獲利空間被壓縮。

小許也說，現在身邊認識的南韓代購，基本都考慮轉型。有人轉向直播，有人兼做很多國內業務，比如賣諸暨珍珠、莆田鞋子、廣州復刻包包、衣服等，基本上不會再有人專門做日韓代購，否則肯定虧錢。

某旅遊零售服務商高層主管馮信則指出，相較於南韓，海南離島免稅店的商品折扣與線上電商平台，顯然更具競爭力，尤其是香化類產品。與此同時，海關正在加強打擊代購，「不只是從國外往境內飛費勁，即使從香港清關，壓力也比較大，對代購來說，生意並不好做」。