中國最忙婚慶黃金周 新秘八天賺人民幣八萬 婚紗攝影師一天只睡三小時

距離中國國慶假期還有十天，「八天假期七場酒席」的話題便登上微博熱搜。這個熱詞的網友是「00 後」，七場酒席意味著不少紅包錢，她因此發文吐槽，引起不少共鳴。

據《36 氪》旗下 Tech 星球報導，「金九銀十」不僅僅是招聘行業的現象，對婚禮業也是如此。從 9 月下旬到 10 月上旬，中國大部分地區秋風送爽，氣候舒適，是適合結婚的好日子。年輕人選擇在國慶期間辦婚禮，親朋好友也不用另外請假。

假期收入 1.2 萬 有人八天最高能賺八萬

講述人：化妝師，北京

國慶假期舉辦婚禮的人太多了，今年八天假期，我的化妝排期都排滿了，其中差不多有四、五個是婚禮化妝需求，主要給新娘化妝，如果新人有需求，也順帶給伴娘或新娘媽媽化一下。

今年國慶婚禮多，差不多壓抑了三年的婚禮需求被集中釋放。檔期緊俏，很多新人都是提前預訂，我在 5-6 月的時候就提前接到了一單。

我是跟婚慶公司合作，有新人化妝需求，婚慶公司會聯繫我先去試妝。如果新娘對妝造滿意，定下化妝師，就算商單落定。

化妝師在國慶期間迎來了一年之中最掙錢的時期。我的收費比較低，一單差不多收費人民幣（下同）2,000-3,000 元，四、五天下來差不多能掙 1.2 萬元，頂上過去一個月三分之一收入。

其他專業新娘化妝師收費更高，我知道的有人一單收費七、八千，還有 1 萬的。身邊有一個化妝師朋友，假期接了一個去峇里島的單，新人在那邊辦婚禮，化妝師也被邀請一起去。這種單很好，能掙到錢，又能順便免費出國。他們一個假期八天最多差不多能掙八萬塊左右。

化妝師工種相對來說沒那麼累，唯一不好的地方就是需要早起。我們差不多早上 4 點多就起床了，然後打車去新人指定地點。6 點左右到酒店，一、兩個小時畫好新娘妝，就沒什麼事了，然後根據新娘換衣服換妝造補妝。

忙到一天只睡三小時 中飯都顧不上

講述人：婚紗攝影師，武漢

我是武漢的一名婚紗攝影師，入行有兩年了，算是新人。幹我們這一行，沒有不累的，再加上我們的門市位於武漢鬧市「光谷步行街」，不存在沒單子，所以每天的活都會被安排的滿滿當當的。如今又撞上了國慶黃金周，這幾天真的是忙死了。

我們拍攝小組由兩人組成，除了我之外，還有一名助理。店長會給我們分配每天的客戶，以前都是早上 7 點起來，8 點半開始拍攝，但因為是國慶，所以現在是 5 點 30 就要起來。到了門市後，就要等客戶過來，再等化妝師給新娘化妝，首次化妝過程，差不多就要三個多小時，期間我會給新郎挑選合適的服裝。

一切就緒後，差不多 11 點多就開始拍攝。拍攝並不像外界想的那麼簡單，因為婚紗照的拍攝，需要新人配合動作和笑容，所以每拍一組，就要提醒新人調整，以及逗他們笑，說實話，挺累的。

婚紗照的拍攝方案，一般是兩套外景、兩套內景，所以，拍完內景後，就要馬不停蹄的去外景，這幾天，經常在外景碰到其他同行，看樣子，大家都挺忙的，我們的中飯、晚飯都是由新郎新娘提供的，但是因為趕時間，也沒吃多少，甚至就不吃了。

前兩天最忙，因為接的是兩組新人拍攝方案，要忙到次日凌晨 2 點，一天工作量差不多 20 個小時，只睡了三個多小時，還好是年輕，能扛住，否則真的會熬不住。

雖然累，但還是很賺錢的。我們這邊的拍攝套餐價在 3,600-10,000 元不等，大部分都會選擇 5,000 多元的套餐方案，這樣，我們攝影師的提成就會多很多。

此前我們一個月的工資是 7,000 元，感覺藉著國慶假期的加班，10 月工資會破萬元，而且照片如果拍得不錯，新人有時還會額外追加套餐外的精修照片數量，追加價格是一張 80 元，這筆收入的 20% 也會算入到我的工資內，真的是累並快樂著。