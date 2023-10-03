聯發科搭AI轉型潮 外資調升目標價至1000元

外資今 (3) 日出具報告指出，聯發科處於市場有利地位，隨著智慧終端裝置轉型為 AI 終端裝置，將刺激聯發科 AI 業務加速拓展，並為其帶來新的營收來源，因此將目標價自 880 元，一口氣調升至 1000 元，維持優於大盤評等。

外資表示，聯發科是全球智慧終端裝置 SOC 的主力供應商，包括 Android 手機、智慧電視與機上盒等，隨著產業從行動運算時代跨入 AI 運算時代，未來數年 AI 在汽車、手機與消費性電子的滲透率將逐步增加，聯發科也將從中受惠。

過去三個月，外資看到聯發科在雲端與邊緣運算都取得巨大進展，其中，雲端 AI 受惠雲端巨頭推出最新 AI ASIC 設計，如谷歌 (GOOG-US) TPU，為聯發科在內的亞洲供應鏈業者帶來新機會。

PC 方面，聯發科預計透過自家 Chromebook 處理器結合輝達 (NVDA-US) GPU 技術，搶佔 AI PC 市場；手機 AI 方面，目前儘管沒有看到殺手級應用，不過，中國廠商明年下半年預計推出相關應用程式。

外資預估，AI 將在 2024 至 2026 年為聯發科帶來 60 億美元的營收，年複合增長率 (CAGR) 達 18% 或是佔 2026 年營收比重超過 25%。

針對 5G 手機晶片，外資認為，智慧型手機通路庫存水位已降至相當低，聯發科的晶片庫存也同樣維持低水位，預計第三季減少至 60 天，隨著最近中國手機品牌廠開始補貨，造成 5G 手機晶片短期供應出現短缺，象徵聯發科與高通價格競爭結束，有助 2024 年獲利表現穩定。