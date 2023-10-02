〈車市〉國產車突圍 NISSAN靠一車款 總銷量年增近5成

9 月新車掛牌統計今 (2) 日出爐，單月總掛牌數 37083 台，月增 4.7%，年增 3.5%，前 10 大車商中，有 4 個品牌較去年同期成長，多為國產車，又以 NISSAN 年增 48.4% 最多，達 2251 台，反映 X-TRAIL 熱銷，單月一舉衝回銷售季軍，僅次 TOYOTA、HONDA。

TOYOTA 9 月掛牌數 8892 台，月減 10%，年減 16.9%，其次為 HONDA 2454 台，月增 13%，年增 22.5%。

HONDA 表示，全新世代 CR-V 在 Honda Taiwan 追加生產下，達成 CR-V 9 月領牌 1388 台的成績，榮登中型 SUV 銷售第一，是品牌銷售的主力。

而 NISSAN 緊追在後，9 月掛牌 2251 台，月增高達 76.7%，年增也達 48.4%，主要因 X-TRAIL 掛牌衝上 1255 台。

HYUNDAI 掛牌逼近 2000 台，月增 21.2%，年增 13.9%，其中，TUCSON 掛牌約 600 台。

累計前三季，TOYOTA 排名第一，掛牌總數 91612 台，年減 0.4%，其次為 LEXUS 24094 台，年增 67.3%，HONDA 20517 台，年增 0.7%，BENZ 18201 台，年增 7.2%。

而 HYUNDAI 前三季掛牌 16982 台，年增 53.4%，與 LEXUS 分別為進口車和國產品牌的成長王。