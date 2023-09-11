鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為198.95元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.45元，其中最高估值8.09元，最低估值4.17元，預估目標價為198.95元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8.09
|9.11
|9.94
|最低值
|4.17
|5.42
|7.81
|平均值
|5.77
|7.87
|8.81
|中位數
|5.45
|8.01
|8.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|100,387,270
|111,691,280
|119,004,280
|最低值
|82,951,720
|89,646,820
|95,805,310
|平均值
|87,787,620
|98,931,490
|106,072,090
|中位數
|86,733,420
|97,335,680
|106,861,830
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。