鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為198.95元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.45元，其中最高估值8.09元，最低估值4.17元，預估目標價為198.95元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 8.09 9.11 9.94
最低值 4.17 5.42 7.81
平均值 5.77 7.87 8.81
中位數 5.45 8.01 8.71

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 100,387,270 111,691,280 119,004,280
最低值 82,951,720 89,646,820 95,805,310
平均值 87,787,620 98,931,490 106,072,090
中位數 86,733,420 97,335,680 106,861,830

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 10.3 5.15 5.53 8.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		 95,902,924 70,349,864 68,959,738 73,930,081

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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