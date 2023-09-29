美國汽車工會周五可能在更多工廠展開罷工

美國汽車工人聯合會 (UAW) 主席費恩預計周五 (29 日) 將對底特律三大車商的汽車工廠發起罷工，除非談判在最後一刻取得進展；而談判自上周以來一直進展緩慢。

UAW 會員、華爾街投資人、產業高管和白宮正在關注費恩是否會關閉動力總成工廠或組裝皮卡和大型 SUV 的工廠，而福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和 Stellantis (STLA-US) 在北美和全球的大部分業務都依賴這些工廠利潤。

費恩將於美東時間周五上午 10 點發表視訊講話。UAW 周四 (28 日) 向 Stellantis 提出了反提案。據一位人士描述，UAW 和底特律三巨頭談判代表之間的談判「非常活躍」。

不願透露姓名的知情人士表示，如果費恩宣布開始在更多工廠罷工，UAW 預計將沿續目前正在進行的停工，直到新合約獲得批准。

截至周五，底特律三巨頭約 18300 名 UAW 會員已展開罷工，約占汽車製造商 14.6 萬名工會成員的 12%。罷工者每每從 UAW 的罷工基金中獲得 500 美元。

工會關閉了底特律三巨頭各一家組裝廠，以及通用汽車和 Stellantis 的 38 個零件配送中心。

但與福特 F 系列、雪佛蘭 Silverados 和 Ram 卡車裝配線停工所造成的財務打擊相比，這些罷工的影響相對有限。

分析師估計，通用汽車、福特和 Stellantis 的大型皮卡車型每輛淨利高達 15000 美元。

福特肯塔基卡車工廠和通用汽車弗林特卡車工廠的罷工將代表嚴重升級。這些工廠生產重型皮卡，是福特和通用汽車銷售最賺錢車輛的金雞母。密西根州斯特林高地、沃倫和底物律的 Stellantis Ram 卡車和吉普 SUV 工廠的罷工，將對這家法義汽車製造商造成沉重打擊。