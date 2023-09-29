〈貴金屬盤後〉鷹派Fed影響 金價保持在1900美元以下

受到對聯準會 (Fed) 利率可能更高更久的預期心理影響，黃金期貨周四 (28 日) 再度收黑，投資人等待本周五的核心個人消費支出 (PCE) 物價數據，以研判利率走向。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 0.7%，報每盎司 1878.60 美元。

RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，高利率削弱了黃金作為通膨避險工具的魅力，可能讓金價進一步跌向 1800 美元。

美債殖利率攀升到 16 年糕點，提高了持有黃金這類不孳息資產的機會成本。但由於美元稍稍回落，抑制了黃金的跌幅，因這代表美元計價的黃金對海外買家來說變得相對便宜。

美國周四公布第 2 季國內生產毛額 (GDP) 終值，季增年率為 2.1%，雖然低於市場預期的 2.2%，仍顯示美國經濟保持相對強勁的成長步調。同日公布的上周初領失業救濟金增幅則小於市場預期。

黃金對周四的數據反應平淡。OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說：「黃金已經完全過時了，當沒有更令人期待的美國通膨數據和勞動力數據，黃金將繼續處在艱困的環境中。」

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三說，目前還不清楚 Fed 是否已能結束升息。

RJO Futures 的 Pavilonis 說，假如周五的 PCE 通膨仍然火熱，將代表利率必須進一步提高，不利於黃金。