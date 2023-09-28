世界鋼協看好明年榮景可期 將上修鋼鐵需求預估

世界鋼鐵協會 (Worldsteel) 在近日 OECD 鋼鐵論壇中指出，鋼鐵業各項利空皆已反映、谷底已過，明年鋼鐵業榮景可期，預計將在 10 月發布的短期需求預測 (SRO)，上修明年鋼鐵需求。

根據世界鋼鐵協會在 4 月中所發布最近一期 SRO 來看，當時預估今年全球鋼鐵需求反彈 2.3%，來到 18.223 億噸；明年需求則估成長 1.7%，來到 18.54 億噸。

不過，在 OECD 鋼鐵論壇中，世界鋼鐵協會認為，大環境不利因素開始消退，下半年汽車業產量已回升，加上近期中國房市回穩，美、中歐等主要經濟體製造業 PMI 谷底反彈，鋼鐵業谷底已過。

世界鋼鐵協會也點出鋼鐵業未來中長期三大趨勢，第一是長期鋼鐵需求持續成長，發展中經濟體持續的城市化、工業化與機動化以及全球強勁的基礎設施建設活動，支持中長期全球鋼鐵需求，整體產業前景仍屬樂觀。

第二是鋼鐵仍為多數領域工業材料首選，尤其汽車業，在朝電動化、自駕技術發展下，迎來變革浪潮，世界鋼鐵協會預期，2030 年全球輕型汽車銷量將從目前的 8000 萬輛左右增加至 1 億多輛，有利提振全球鋼鐵需求。

且在各國政府對碳排相關法規要求日益嚴格，加上電池技術遲未取得突破、新車體材料製造成本偏高等因素，世界鋼鐵協會認為，汽車業仍偏好使用更具成本優勢的鋼鐵材料。

此外，太陽能與風能發電預期使鋼鐵廣泛應用各項於綠色能源領域，世界鋼鐵協會看好，相關需求同樣將穩健成長。

第三個趨勢則是碳中和時代下的鋼鐵產業轉型，世界鋼鐵協會建議，鋼廠應做好準備，以因應碳中和時代的產業轉型，並繼續投資開發新產品、新工藝、新型解決方案。