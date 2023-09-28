中美關係巨變 中國駐美大使謝鋒：兩國關係有「三個不變」

中國駐美大使謝鋒周三（27 日）表示，儘管中美關係出現巨大變化，但兩國關係也有「三個不變」，包括中美相互依存不變、兩國民眾交流熱情不變、國際社會對穩定中美關係的期待不變。

中國駐美大使館表示，中國駐美國使館在周三晚間舉辦疫後首次線下國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立 74 周年。駐美大使謝鋒在致辭時說，抵美工作四個月來，與各界新老朋友廣泛交流，一方面明確感受到中美關係出現的巨大變化，另一方面又真切體會到中美關係有「三個不變」。

謝鋒指出的「三個不變」，有以下三點：

第一、中美相互依存的現實並沒有改變，兩國擁有廣泛共同利益，肩負重大共同責任，寬廣的地球，容得下中美各自發展、共同繁榮。

第二、兩國人民交流合作的熱情更沒有改變，很高興看到越來越多美有識之士主動走出來，為推動中美友好合作鼓與呼、思與行，讓中美關係穩下來、好起來的呼聲越來越強烈。

第三、國際社會對穩定中美關係的期待也沒有改變，作為世界前兩大經濟體和核武大國，中美衝擊對抗沒有贏家，世界不可承受，「新冷戰」是全人類悲劇。

謝鋒表示，在中美兩國共同努力下，中美關係近期出現一些止跌回穩的跡象，最重要的就是雙方同意重返峇里島議程，落實中國國家主席習近平和美國總統拜登達成的重要共識。

謝鋒說，中美進行一系列高層交往，後續磋商正在逐步展開；中美成立經濟工作組與金融工作組，兩國商務部也建立涵蓋工商界在內的溝通渠道和出口管制訊息交流機制；中美直航航班將增至每周 48 班；中國恢復赴美團體旅遊；兩國省州、議會交流蓄勢待發。他說，這些進展和成果來之不易，應該倍加珍惜。