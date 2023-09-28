中國恒大再傳利空！恒大系股票今同步暫停交易

中國恒大 (03333-HK) 再傳利空，在香港股市周四（28 日）開盤前，據陸媒報導，中國恒大、恒大汽車 (00708-HK) 、恒大物業 (06666-HK) 等恒大系股票在港交所暫停交易。

據《財聯社》報導，中國恒大、恒大汽車、恒大物業在港交所發布公告，表示周五上午 9 時起短暫停止股票交易。

另據《彭博》周三報導，知情人士透露，中國恒大創辦人許家印在本月稍早被中國警方帶走，目前在指定居所被監視。

恒大汽車股價周三收盤應聲暴跌逾 20%，中國恒大重摔逾 18%，恒大物業驟跌逾 14%。

目前不清楚為何許家印會被「監視居住」，這種做法並非正式拘留或逮捕，也不代表他會被指控犯罪。

不過，根據中國《刑事訴訟法》的規定，這項措施意味著他未經批准，不得離開指定居所，不能見其他人，也必須把護照和身分證交給警方，但「監視居住」的時間不應超過六個月。

接近恒大知情人士向《觀察者網》證實上述傳聞，並表示事情發生在幾天前，許家印現位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。

最新跡象顯示，中國恒大已進入刑事司法調查的新階段。據《財新網》揭露，中國恒大前總裁夏海鈞已經被中國監管部門控制，前財務長潘大榮也被帶走。

夏海鈞和潘大榮過去負責恒大的財務，去年 7 月兩人因涉嫌參與恒大物業存款質押被銀行強制執行事件而辭職。