神基推半強固型筆電新品 12月上市

神基投控 (3005-TW) 旗下神基科技 (Getac) 今 (27) 日宣布，推出半強固型筆電新品 S410，除了是神基第一台採用 Intel CoreTM 第 13 代 i5/i7 處理器作為標準配備的裝置，並採用環保機殼設計，S410 預計 12 月上市發售。

神基投控董事長黃明漢表示，環保的新機殼同時也體現 Getac 的永續設計理念；S410 是 Getac 迄今所製造過最環保的筆電，有超過 24% 的機殼由消費後回收材料製成。

神基表示，新的機殼設計可減少製造過程中的碳排放與電子廢棄物，實踐對環境友善的未來，擁有 MIL-STD-810H 與 IP53 認證，並具有防震與 0.9 公尺防摔能力，有助於防止在艱困的工作環境中發生意外損壞。

神基說明，S410 整合 Intel Iris Xe 顯示晶片可確保視覺體驗；14 吋螢幕搭配 陽光下可讀技術，確保其在室內和戶外環境中皆清晰可見（1,000 尼特），而多點觸控模式可支援各種使用情況。

另外，與前幾代產品相比，S410 選配的專屬 GPS 晶片可顯著提升定位精確度，在連線方面，標準配備包括 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3，並可選配 4G LTE 或附帶整合 GPS 的 5G Sub-6，讓位於偏遠地區的使用者也能保持連線。

S410 也 擁有多種配置，例如最多達三顆熱插拔電池，可因應超長電池續航需求；多媒體擴充槽更包括 NVIDIA GeForce GTX 1650 獨立顯示卡、1D/2D 條碼讀取器、DVD 或藍光光碟機、以及第二個 SSD 儲存裝置或附加電池。

安全功能上，S410 包括 TPM2.0 與 Intel vPro 技術、使用者可更換的 PCIe NVMe SSD 儲存裝置以及多重身份驗證選項，例如 Windows Hello 臉部辨識攝影機、HF RFID 讀卡機、智慧卡讀卡機以及指紋辨識器。