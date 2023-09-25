神基投控攜手英特爾 打造綠色供應鏈

神基投控 (3005-TW) 響應聯合國 2050 年淨零排放目標，與供應商英特爾 (Intel) 透過緊密合作，推動更多低碳節能的產品解決方案外，雙方也推動植樹養護計畫，攜手環境永續。

神基投控董事長黃明漢表示，永續需要集結眾人的力量來促成，與企業客戶攜手實現環境永續願景，為終端消費者提供更好的環境友善產品，攜手邁向共好。

除了與英特爾的合作，神基投資多年的 PCR(Post consumer recycle plastic) 再生材料取得第三方驗證，下一步將推動再生材料的商品化和推廣工作，協助客戶將永續與產品更好的結合，共同推動循環經濟的發展模式。

神基也偕同子公司神基科技與漢通科技，在 9 月 23 日舉辦「神基植樹志工日」活動，並邀請英特爾台灣共襄盛舉，參與新北沙崙海岸線植樹養護計畫，共同號召 200 多位員工、種下 600 株台灣原生苗木，並且展開三年的養護工作，為復育新北沙崙海岸線林木盡一份心力，攜手打造環境永續。

神基表示，面對全球極端氣候帶來的環境影響，植樹日涵蓋四大理念，一、搶救日益退縮的海岸線，二、復育陸域生態系與維持生物多樣化，三、減緩氣候變遷衝擊、減碳與淨化空氣，四、與供應鏈夥伴共創永續影響力。

四大理念同時接軌聯合國永續發展目標 SDGs 中的「氣候行動」、「保育陸域生態」與「多元夥伴關係」三項指標，展現神基實踐綠色永續理念的決心。

為減少企業溫室氣體排放，實現全球氣候目標，神基投控旗下重要子公司於 2021 年完成 ISO14064-1 溫室氣體盤查與外部查證，2022 年導入 TCFD 氣候相關財務揭露框促進公司氣候風險變遷的鑑別與因應措施。