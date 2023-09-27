〈貴金屬盤後〉美元、美債殖利率上揚 金價收黑

黃金期貨周二 (26 日) 收黑，主因是聯準會 (Fed) 可能保持鷹派立場、維持高利率更長一段時間的前景，讓美元和美債殖利率上揚，並打壓貴金屬價格。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 0.9%，報每盎司 1919.80 美元。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一表示，美國通膨持續處在 Fed 2% 目標以上，升高了 Fed 政策導致經濟減緩的風險。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「市場還沒有準備好把黃金當成避險資產，如果繼續擔心 Fed 可能過度緊縮、經濟可能大幅惡化，對黃金才會是利多。」

高利率提高了持有黃金的機會成本，因黃金以美元計價且本身並不孳息。

美元周二上揚，10 年期公債殖利率刷新 16 年糕點。

投資人靜待本周五將公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數，希望從這項 Fed 偏好的通膨數據中，研判利率走向。

Moya 說：「如果 PCE 通膨火熱，就可能加重黃金的下跌壓力。」

SPDR 黃金信託是全球最大黃金 ETF，數據顯示，其周一的部位下降到 2020 年 1 月以來最低點，而這項數據可反映投資人對黃金的興趣。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「黃金空頭將關注流動性低於近期 1900 美元的低點，然後是 1885 美元。」

不只黃金，白銀、白金、鈀金都收低。Berstein 分析師說，強勁的供給和疲弱的工業需求，是讓白金價格下跌的主因。

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