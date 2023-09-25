鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至9.34元，預估目標價為355元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.68元下修至9.34元，其中最高估值11.34元，最低估值7.93元，預估目標價為355元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 11.34 18.6 22.35
最低值 7.93 13.45 17.21
平均值 9.58 15.27 19.52
中位數 9.34 14.68 19.26

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 135,935,000 185,559,000 230,199,000
最低值 112,437,000 128,676,000 164,128,000
平均值 123,135,780 152,921,120 193,270,680
中位數 119,044,500 143,819,500 189,377,860

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 10.29 21.01 6.88 3.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		 107,263,644 121,905,357 84,602,841 61,781,254

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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