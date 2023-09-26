想磕頭都要排隊 中國失業青年湧廟宇求佛祖賜工

中國今年大學畢業生人數達 1,158 萬，刷新歷史紀錄，大批失業青年紛紛湧進寺廟，求佛祖賜工作，人潮多到想磕頭都要排隊。

據《星島日報》報導，工作滿五年的職場老鳥 Bullet 被裁後，去雍和宮排三小時長隊求開光手串。在北京長大的她形容，雍和宮已被年輕人擠爆。

「我還是挺虔誠的，從大門口開始拜，一個層一個層、一個殿一個殿、一個佛像一個佛像地拜過去。」 Bullet 說，整個雍和宮都是人，很多年輕人，「想磕頭都要排長隊，沒有地方下腳。有的佛像前人太多，保安就攔住不讓磕頭，只允許拜拜。那個熱浪煙火，已經旺到空氣都扭曲了」。

在雍和宮，即使不是假日，宮內人流依舊熙熙攘攘。一臉虔誠燒香拜佛的多數是年輕人，不乏身著西裝、腳踩高跟鞋的白領。雍和門、法輪殿等廟宇前煙霧繚繞、香氣嗆鼻，法物流通處門口更排起長隊，想要求到開光手串，至少要排隊一個小時。現場民眾笑稱：「雍和宮的菩薩太忙了！」

雍和宮是全北京最大藏傳佛教寺院，巍峨壯觀，長年香火鼎盛。民間流傳雍和宮求事業最靈驗，是靜心祈福佳所。

中國國家統計局的數據顯示，今年青年失業率持續處於較高水準，且逐月攀升。1 至 6 月各月分別為 17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8% 及 21.3%。統計局 8 月 15 日在宣布，由於調查統計工作「健全優化」，8 月起不再發布青年失業率數據。統計局 9 月則表示，上月青年人就業明顯改善，但統計局仍未發布具體數據。

「今年真的不一樣，身邊 10 個朋友 7 個是待業狀態，最長一位已經待業了一年。好像找工作都變成了一項工作。」一位北京的網友在小紅書上說。

這條貼文引來眾多網友回應，有人留言調侃：「真的每天朝九晚五地打開求職軟體，周一到周五找工作，周末雙休，還是找不到。」更有人感慨：「（求職）年年都很難，疫情三年不敢辭職，想著等疫情結束再試一下跳槽。時間就這樣慢慢過去了，青春也過去了。人生短暫也漫長。」