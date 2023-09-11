立凱-KY新增9家客戶 印度市場有斬獲

鋰電池智財廠立凱 - KY(5227-TW) 今 (11) 日宣布，截至目前為止，公司有效客戶共 48 家客戶，與今年 1 月相比，一共新增 9 家新客戶，涵蓋北美、東亞與東南亞地區，尤其印度在短短半年內就新增 6 家客戶。

細分地區客戶，立凱 - KY 表示，較半年前相比，美國新增 1 家超大型電動車廠、日本及台灣各增加 1 家儲能廠商，東南亞地區因積極拓展印度市場，新增 6 家印度客戶，終端應用涵蓋儲能、電動車、電動貨卡車及固態電池等領域，且客戶多數為國際知名公司，銷售市場遍及全球。

既有客戶方面，立凱 - KY 說，目前進入第 3 期及第 4 期的客戶共計 12 家，認證進度向前推進的廠商，則有 1 家歐洲客戶由第 1 期推進至第 2 期，1 家日本超大型車廠由第 2 期推進至第 3 期。

受歐美各國對電動車的法令要求及補貼獎勵政策激勵，2023 上半年立凱電在各市場領域持續擴大，全球儲能電池確認以磷酸鐵鋰電池為發展主軸，同時眾多車廠也確認以磷酸鐵鋰電池用於電動車及電動貨卡發展方向，預期 2028 年之前客戶出貨將不限於儲能電池，也跨足電動載具包括電動車及電動貨卡領域。

立凱 - KY 去年轉型為鋰智財供應商，透過授權技轉客戶量產，並供貨給第 4 期的客戶，未來將持續專注在產品開發及服務第 1 至 3 期的客戶，採取分工合作的模式，降低客戶供應鏈集中的比例。

立凱 - KY 補充，在符合保密協議的情況下，每年 1 月與 7 月在官網向股東發布產品開發驗證進度更新，今年因辦理現金增資處於緘默期，延至 9 月公布產品開發驗證進度。