鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至5.58元，預估目標價為75元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對和碩(4938-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.61元下修至5.58元，其中最高估值6.2元，最低估值4.24元，預估目標價為75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.2
|7.16
|7.72
|最低值
|4.24
|5.56
|6.07
|平均值
|5.52
|6.54
|7.07
|中位數
|5.58
|6.8
|7.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,349,162,910
|1,429,962,760
|1,452,145,720
|最低值
|1,240,917,000
|1,258,579,000
|1,237,748,000
|平均值
|1,268,347,220
|1,320,570,460
|1,356,747,560
|中位數
|1,260,115,000
|1,317,576,000
|1,383,521,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.66
|7.71
|7.73
|7.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
|1,366,287,326
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。