大井泵浦布局伺服器及電動車快充散熱 預計明年4月申請上櫃

目前股本 3.53 億元的泵浦製造和應用商大井泵浦 (6982-TW) 預計在 2024 年 4 月申請上櫃掛牌，股票將在 9 月 28 日登錄興櫃交易，董事長黃景豐今 (25) 日指出，大井泵浦布局電動車快充充電樁散熱應用和伺服器浸沒式冷卻方案。

同時，大井泵浦投資高雄路竹的環球廠已經在 5 月動工，總工程與設備總經費約新台幣 10 億元，預計 2025 年完工啟用。

大井泵浦投資的高雄路竹環球廠完工後，也將成為大井泵浦在新北三芝廠、高雄路竹正義廠之外，在台的另一重要生產據點；新廠完工後，內部將引進智慧化高效製程及高附加價值產品線，透過智慧物聯網（IoT）將產線數據分析利用，導入自動倉儲系統，優化產能及存貨管理效率，以期因應未來產能持續擴增及產品開發量產，藉此達到水泵產業經濟規模最大化效益。

大井泵浦將在 9 月 28 日以 36 元參考價登錄興櫃交易，並在今天下午舉行興櫃前法人說明會，董事長黃景豐指出，大井泵浦投入電動車快充充電樁散熱系統和伺服器冷卻方案，看好熱傳導及電動車應用。

大井泵浦 2023 年上半年財報，營收 7.14 億元，毛利率 28.07%，年增 1.06 個百分點，稅後純益 5083 萬元，年減 10.51%，每股純益 1.42 元，2023 年 1-8 月自結營收 9.35 億元，毛利率 28.3%，稅後純益 5949 萬元，每股純益 1.68 元。

大井泵浦成立於 1967 年，主要泵浦產品應用在營建、工業、科技與跨界應用，運用於液體的抽送及加壓，2023 年上半年的家用產品營收比重 74%，工業用產品 24%，零組件占 2%，今年上半年在台灣銷售比重 67%。

大井泵浦的上櫃案主辦券商爲華南永昌證券。