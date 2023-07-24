穩得啖AI商機 TLVR電感、高效散熱件小量出貨

AI 趨勢明確，EMC 與線路保護元件廠穩得 (6761-TW) 也積極擴大布局，目前應用在 AI 伺服器的 TLVR 電感已小量出貨，EMI 屏蔽加高效能散熱機構件也送樣伺服器代工廠，受惠 AI 伺服器需求起飛，穩得營運也增添新柴火。

穩得表示，目前跟 AI 相關的客戶包含伺服器代工、以及工業電腦 (IPC) 等指標客戶，在 AI 市場爆發成長下，公司也將搭上順風車，從測試到零組件供應，提供全面性一站式服務。

據了解，穩得 TLVR 電感由公司自行設計後委外代工，目前小量送樣給客戶，待通過認證後，明年出貨量可望進一步攀升；EMI 屏蔽加高效能散熱機構件則應用在晶片 IC 為主的主動元件上。

除產品布局推進，穩得也擴大測試及研發量能，穩得也預定在土城實驗室新建整合基地，預計 2025 年完工，聚焦 AI、雲端應用，持續開發高電壓、大電力產品，並擴大測試量能。

整體營運而言，穩得表示，目前雖然消費性電子市況仍較低迷，但第二季已是谷底，下半年客戶庫存去話可望告一段落，加上 E-Bike、電池測試供不應求，網通、工業電腦及車用持穩，將支撐下半年業績表現。

穩得營收比重來看，網通 37-38%、安控 19%、工業電腦 18%、車用 20%、消費性電子等其他 4-5%。