東森購物進軍中國直播圈 將拓東南亞版圖

東森 (2614-TW) 轉投資東森購物透過阿里巴巴直播電商平台進軍中國直播市場，短短三場直播共創下破新台幣 2.6 億元的好成績，東森購物表示，未來東森直播電商將開啟雙向商品交流，並預計進一步拓展東南亞市場。

東森購物表示，第三場直播自 9 月 22 日晚上 7 點起，一直持續到隔日凌晨 1 點，觀看人數在晚上 9-10 點達到高峰，全場觀看人數突破 290 萬，漲粉突破 30 萬，更創下超過人民幣 2400 萬元業績，三場業績合計突破新台幣 2.6 億元。

東森購物進一步說明，進軍中國市場的直播，是選擇與阿里平台直播電商頭部操盤團隊「交個朋友」合作，邀請男星明道打造明道直播間，由香港上市公司東森自然美獨家冠名贊助。

東森集團總裁王令麟在去年底即宣布 2023 年集團策略就是「變、變、變」，首變即宣誓全力發展直播電商，不止台灣還包括東南亞、香港以及中國市場，在台灣，上半年即創下 6 億元業績。

隨著東森購物淘寶直播台營運有成，東森購物強調，將以東森嚴選的條件把關，將中國的好商品帶給台灣和東南亞的消費者，尤其近年中國內需市場趨緩，量大平價的生活消費用品往外發展反而是很好的時機，預計進一步拓展東南亞版圖。