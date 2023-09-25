〈陸港盤後〉中國調降房貸利率 市場未領情

中國 A 股市場三大指數周一（25 日）收盤齊跌，滬指跌 0.54%，中國金融機構周一正式調降存量（既有）房貸利率，但投資人似乎未領情。

滬指周一收盤跌 0.54% 報 3,115.61 點，深成指跌 0.57% 報 10,120.62 點，創業板指跌 0.4% 報 2,005.26 點；兩市成交額合計人民幣 7,179 億元，「北向資金」淨流出 80.39 億元。

券商、房地產類股走低，保險、旅遊、釀酒、建材、半導體、鋼鐵、石油等族群下挫；醫藥股逆勢走高，機器人、星閃等類股活躍。

香港恒生指數周一收盤跌 1.82% 報 17,729.29 點，恒生科技指數跌 2.72% 報 3,882.9 點。

據《證券時報》報導，各家銀行周一開始主動集體調整存量首套房貸款利率。一早有用戶查看存量首套房貸時發現，利率已經被調整為貸款市場報價利率（LPR）不加點，較此前下調 10 個基點。

中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局在 8 月 31 日聯合印發《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》，表示要按照市場化、法治化原則，鼓勵銀行與借款人協商調整存量首套房貸款利率。

中國央行指出，周一起存量首套房商業性個人房貸的借款人，可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換存量首套房商業性個人房貸，或協商變更合約利率水準。

這段時間，各家銀行都在加緊「備戰」。國有大型銀行在 9 月 7 日率先發布降低存量首套房貸款利率操作事項公告，此後股份行也陸續發布公告。

多家銀行在手機銀行應用程式（App）推出「存量房貸利率調整」服務，方便客戶查詢與申請。比如，工商銀行在手機銀行首頁就可以看到「利率調整」欄位，部分大型銀行可以在該欄位查詢「是否首套房貸」，抑或利率調整方式、當前利率水準、拖欠天數、逾期金額等。

此外，投資人也關心美中關係最新動向。據央視新聞上周五報告，為落實中美元首峇里島會談重要共識，根據中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部長葉倫達成的共識，中美雙方商定，成立經濟領域工作組，包括「經濟工作組」和「金融工作組」。

「經濟工作組」由中美兩國財政部副部長級官員牽頭，「金融工作組」由中國央行和美國財政部副部長級官員牽頭。兩個工作組將定期、不定期舉行會議，加強經濟、金融等領域的溝通。