〈能源盤後〉俄暫時禁止燃料出口 但原油價格仍連跌3日

原油期貨價格周四 (21 日) 小幅收低，但接近今年高點，係因俄羅斯政府表示正暫時禁止汽油和柴油出口，令預計持續至年底的全球供應困境更惡化。

這意味著油價連續第三日下跌，此前一天美國聯準會 (Fed) 示意將維持政策利率在 5% 以上至明年。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3 美分或不到 0.1%，收每桶 89.63 美元，為連續第三日收低。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 23 美分或 0.3%，收每桶 93.30 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 7 美分，收每加侖 2.62 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 3.368 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.8%，收每百萬 Btu 2.84 美元。

市場驅動力

在關鍵的取暖冬月來臨之前，俄羅斯表示將立即頒布臨時汽油和柴油出口禁令，以提振國內市場。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，近期供應短缺會持續至年底，這是石油市場關注的焦點。俄羅斯的新出口禁令加劇先前沙俄減產的影響，有助於原油價格在邁向冬季時保持高位。

俄羅斯表示將持續向一小部分前蘇聯國家出口，並持續提供燃料給俄羅斯軍隊。OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「俄羅斯正在努力穩定國內局勢，這意味著只有前蘇聯國家才能獲得其出口產品。石油市場甫完成對俄羅斯延長削減出口 30 萬桶 / 日的定價，現在又因這臨時禁令不知道維持多久而帶來不確定性。」

俄羅斯是全球最大海運柴油出口國之一，近幾個月其汽油和柴油短缺，導致躉售燃料價格飆漲，但零售價格在官方通膨壓抑下仍受限制。俄羅斯本月稍早出貨量下降，導致歐洲柴油價格上漲。

Fed 周三會議的決議以及主席鮑爾的評論，周四繼續擾亂美國市場，10 年期公債殖利率飆升，而美股大盤走跌，S&P 500 指數連續第三日收低。

Fed 周三維持利率不變，但暗示年底前可能會再次升息。鮑爾稱「沒看到美國經濟軟著陸」的跡象也令分析師大感意外。

另外，美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (9/22 止) 美國天然氣供應量增加 640 億立方英呎，符合 S&P Global Commodity Insights 調查的分析師平均預期。