〈台股盤中〉AI族群回神 開低走高震盪逾百點翻紅

台股今 (22) 日開低，早盤一度下挫逾百點，不過在 AI 概念股回神、PCB 族群點火下，跌點收斂翻紅。不過，今日成交金額估量仍未放大，僅約 2400 億元。

觀察今日權值股表現，大型電子權值來看，台積電 (2330-TW) 最低來到 522 元，下跌 5 元或 0.95%、聯電 (2303-TW) 也同樣走弱，聯發科 (2454-TW) 一度跌逾 2%，不過午前有收斂，鴻海 (2317-TW) 則相對有撐，在平盤上方來回震盪，台達電、日月光投控午盤均翻紅。

AI 概念股則普遍開低走高，扮演推升大盤的要角，廣達 (2382-TW)、技嘉盤中漲逾 3%、奇鋐更漲逾 6%、英業達、緯創、智邦連袂走揚。PCB 相關的台光電、金像電漲 3%，聯茂、定穎投控大漲 6%、南電同步走揚。

其餘電子股如京元電子也漲 3%、研華、致茂等均漲逾 2%；高價股全面走揚，世芯 - KY、創意均漲近半根、力旺更一度衝上漲停，譜瑞 - KY、緯穎漲逾 3%、大立光、旭隼等午盤均站在平盤之上，信譁則平盤震盪。

不過，半導體通路商文曄被列注意股、8 月自結獲利年減 1 成，今日股價拉回，中午跌逾 6.5%，其他像是微星、亞德客 - KY、欣興等也較弱勢。