〈能源盤後〉創今年新高後 油價進入盤整 連跌2日

原油期貨價格在周一攀升至今年最高價格後，周三 (20 日) 連續第二日下跌，分析師認為這是「合理的」盤整。

美國能源資訊局 (EIA) 公布上周美國原油庫存減少 200 萬桶以上，但油價未能獲得太多支撐，爾後在美國聯準會 (Fed) 如預期宣布維持基準利率不變，但暗示今年將再次升息後，原油價格更加走跌。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 92 美分或 1%，收每桶 90.28 美元，本期貨收盤到期。

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 82 美分或 0.9%，收每桶 89.66 美元

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 81 美分或 0.9%，收每桶 93.54 美元。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.62 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 3.33 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 4%，收每百萬 Btu 2.73 美元。

市場驅動力

Tyche 資本顧問公司經理人 Tariq Zahir 認為，在看到下一波上漲之前，有必要進行一些盤整。儘管如此，他認為沙俄到年底前減少供應量的做法「並非油價會不會突破 100 美元的問題，而是何時突破 100 美元的問題。」

Zahir 還表示，「要解決油價上漲，其中一種辦法就是讓油價更加上漲，這樣反過來會抑制需求，但這在油價突破每桶 100 美元之前不會發生。」

Fed 周三決定將基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 的範圍內，但稱今年將再升息 25 個基點。主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示「今年再升息依次也不會對經濟產生太大衝擊」，該消息發布後，油價加大走跌，因市場擔憂 Fed 抑制通膨的措施恐令經濟陷入衰退，進而導致石油需求下降。

供應數據

EIA 周三公布，上周 (9/15 止) 美國商業原油庫存減少 210 萬桶。

麥格理策略師先前預測，上周原油庫存減少 70 萬桶。根據新聞報導，產業貿易組織美國石油協會 (API) 周二公布，上周原油庫存減少 525 萬桶。

EIA 報告也顯示上周汽油供應減少 80 萬桶，餾分油供應減少 290 萬桶。

麥格理策略師先前預測，上周汽油庫存減少 2.9 桶，餾分油庫存減少 160 萬桶。

EIA 稱，俄克拉荷馬州庫欣紐約商業交易所交割中心的原油庫存上周減少 210 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的石油庫存則小幅增加了 60 萬桶。

施耐德電機全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，商業原油庫存的下降「抵消了」SPR 的增加。「不過，與成品油變化相結合，整體庫存淨增加 300 萬桶，部分原因可能是需求季節性減少。」