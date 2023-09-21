〈陸港盤後〉Fed「鷹式暫停」 A股市場走低

中國 A 股市場三大指數周四（21 日）收盤齊跌，滬指跌 0.77%，原因是美國聯準會（Fed）周三決議利率維持不變，但利率點狀圖顯示年底前央行官員會再次升息。

滬指周四收盤跌 0.77% 報 3,084.7 點，深成指跌 0.9% 報 9,981.67 點，創業板指跌 0.99% 報 1,967.61 點；兩市成交額合計人民幣 5,790 億元，「北向資金」淨流出 43.3 億元。

旅遊餐飲、釀酒、食品飲料、紡織服裝、零售等消費類股集體下挫，汽車、醫藥、石油、鋼鐵、有色、電力、煤炭等族群均走低，星閃概念股逆勢走高。

香港恒生指數周四收盤跌 1.29% 報 17,655.41 點，恒生科技指數跌 1.85% 報 3,849.27 點。

Fed 周三一如預期按兵不動，把聯邦資金利率維持在 5.25%-5.5% 的水準，且點狀圖顯示，在 19 位官員中，有 12 人預測年底前再升息一次。

點狀圖並顯示，央行官員對 2024 年底利率的預估中值降至 5.1%，高於 6 月時預測的 4.6%，這意味明年底前 Fed 只會降息 2 碼，而非 6 月時預測的 4 碼。

Fed 主席鮑爾在記者會上表示，經濟「軟著陸」是 Fed 的主要目標，希望降低對勞動市場的傷害。不過，他也坦言，美國經濟可能「軟著陸」，但他無法掛保證。

方正證券認為，目前 A 股市場短期流動性仍然不足，A 股市場先行指標已創新低。外在因素對 A 股的影響不大，對短期走勢有影響，但中長期還是要靠 A 股內生動力，量能不足仍然是大盤短期難以走高的主要因素。