中國企業500強發榜 京粵浙魯蘇入圍數量居前五

中國企業 500 強榜單出爐， 國家電網以營收人民幣（下同）3.57 兆元勇奪第一，寫下連續第三年奪冠佳績，且北京、廣東、浙江、山東、江蘇入圍數量位居前五。

據《第一財經》報導，這份榜單以企業 2022 年營業收入為入圍標準，國家電網以營收 3.57 兆元摘冠，中國石油 (601857-CN) 以 3.25 兆元排名第二，中國石化 (600028-CN) 以 3.17 兆元營收位居第三。中國建築 (601668-CN) 、工商銀行 (01398-HK) 、建設銀行 (00939-HK) 、農業銀行 (01288-HK) 、平安保險、中國中化、中國中鐵 (00390-HK) 均擠進前十名。

從地區分布來看，北京、廣東、浙江、山東、江蘇位居前五，入圍企業數量分別為 80、56、53、53、42 家。

中國企業聯合會會長王忠禹表示，儘管中國企業面臨複雜嚴峻的國際環境，遭受超預期疫情的衝擊，大企業仍展現很強的發展韌性，且產業布局持續升級。

2023 中國企業 500 強規模繼續保持增長態勢，營業收入總額為 108.36 兆元，較一年增加 5.74%；資產總額為 399.77 兆元，擴大 7.31%；入圍門檻連續第 21 年提高，上升至 469.98 億元。

千億級企業首次超過 50%，2023 中國企業 500 強營業收入超過 1,000 億元的企業數量，增至 254 家，淨增 10 家。其中，16 家企業營業收入超過 1 兆元，國家電網、中國石油、中國石化的營業收入超過 3 兆元。

從行業層面來看，在 2023 中國企業 500 強中，製造業占 264 家，服務業 164 家，其他行業 72 家。王忠禹表示，今年榜單的變化，反映了中國產業布局持續升級，先進製造業和現代服務業企業數量繼續增加，新一代資訊技術、新材料、清潔能源、新能源車等戰略性新興業務快速發展。

值得注意的是，2023 中國企業 500 強平均研發強度為 1.85%，較一年前提高 0.04 個百分點，再次創下歷史新高。研發強度前十名分別是華為、中興通訊、網易、中信集團、航天科工、榮耀、美團、新華三、三一集團、福建電子信息集團。