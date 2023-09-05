研調：9月電視面板漲幅顯著收斂 筆電相對有撐

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發布 9 月上旬面板價格評論，電視面板漲幅大舉收斂，顯示器面板也轉為持平。不過，筆電除了低階的 TN 面板維持上漲趨勢外，中高階的 IPS 機種也可望在 9 月出現調漲機會。

集邦表示，電視面板經歷連續兩個季度的上漲，品牌客戶已明顯感受到採購成本增加的壓力，加上針對年底促銷的備貨動能逐漸接近尾聲，因此品牌客戶已有開始調節 TV 面板採購的準備，預期也將逐步反映在未來幾個月的價格趨勢上。

以 9 月份的電視面板價格來看，集邦預估，整個月 32 吋與 43 吋價格將持平，50 吋與 55 吋調漲 1 美元，65 吋與 75 吋調漲 3 美元，與前幾個月相比，價格漲幅將開始出現顯著的收斂。

顯示器面板方面，商務機種需求持續疲弱，消費機種的品牌客戶採購需求正逐漸轉弱，同時更保守看待第四季需求下，價格上漲空間逐漸縮小。

集邦認為，雖然部分價格偏低的機種仍有微幅調升的空間，但整體而言，過去幾個月連續上漲的趨勢不再，預計 9 月的顯示面板價格將全面轉為持平態勢。

筆電來看，集邦認為，雖然需求已經到頂，但面板廠對於拉抬面板價格的態度依然非常積極，以規格來看，低階的 TN 機種需求相對仍較中高階 IPS 機種需求好，因此 TN 面板價格有機會維持前幾個月的漲幅。

而 IPS 面板也在面板廠的積極運作下，有機會在 9 月份浮現上漲的契機，集邦表示，目前預計 9 月低階的 TN 機種預計調漲 0.2 美元，中高階的 IPS 機種預計調漲 0.1 美元。