鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至13.4元，預估目標價為165元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對可成(2474-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.31元上修至13.4元，其中最高估值17.29元，最低估值9.37元，預估目標價為165元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17.29
|14.99
|14.77
|最低值
|9.37
|6.57
|11.37
|平均值
|13.72
|11.39
|12.39
|中位數
|13.4
|11.53
|11.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|24,204,000
|24,082,740
|26,867,890
|最低值
|20,551,860
|19,493,510
|20,206,360
|平均值
|22,055,410
|22,640,200
|23,144,680
|中位數
|21,593,090
|23,843,960
|22,752,240
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.14
|11.31
|27.65
|14.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,820,529
|41,094,979
|82,506,032
|91,628,115
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2474/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。