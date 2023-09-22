南屯燙金門牌 精科機能宅壓軸現身

南屯向來都是台中核心地段，意味著交通、產業、建設、商場、豪宅的匯聚，然而這區的預售案，如今單價幾乎都站上 6 字頭，已非一般受薪階級能夠負擔，下半年勝美建設推出的「勝美琚」，可說是立足南屯的最後機會，鄰近精科園區，享七期、八期生活圈，出門即是繁華。

腹地廣闊 房市動能持續增溫

在舊台中市範圍，南屯區可說是發展最完整、機能最完全、新式豪宅分布面積最廣的區域之一，且與其他舊市區不同，南屯的腹地既廣且大，又不乏新重劃區，房市至今仍有相當的成長潛力，而直接受到帶動的，就是筏子溪西側、精科園區以東的建功重劃區。

人口增加率衝 36% 台中第一

建功重劃區位在知名的彩虹眷村旁，10 公頃不大的面積，歷經短短幾年的開發就迅速成熟，這裡已落成、將完工的大樓超過 3500 戶，所在的春安里，光是今年上半年淨遷入人口數就接近 600 人，居台中第 4，人口增加率達 36.7%，更為台中第 1，熱絡度非比尋常。

嶺東科大周邊，上半年人口增加率居冠。(圖: 業者提供)

過一條溪 擁七期、八期生活圈

在地業者指出，這個重劃區之所以受青睞，除了擁有南屯燙金門牌，其生活與南七期、八期、單元 2 更屬同個生活圈，舉凡新光三越、大遠百、文心森林公園、IKEA、好市多、迪卡儂、文心秀泰影城，從這裡出發不是上快速道路可達、就是跨越筏子溪就到，便利性絕佳。

重劃區與台中核心僅一橋之隔。(圖: 業者提供)

四周校地環繞 文化機能兼具

重劃區的小環境也有得天獨厚的優勢，本身由春安國小、嶺東科大圍繞，文教氣息濃厚，一旁就有完整的商圈，此外，包括「勝美琚」在內，重劃區未來的新樓店將突破百間，目前幾家指標超商都已進駐，隨著新居民陸續入住，機能也將飛快成長，在樓下形成「集市」。

完備的區域機能，是自住客的最愛。(圖: 業者提供)

機能、議題、低基期兼備 壓軸大案釋出

業者表示，論機能，這裡商圈完整、鄰近南屯核心，論議題，這裡有精科產業鏈、又靠近高鐵娛樂城，論房價，相比整個西屯、南屯，這區的基期尚在低點，種種原因造就了此區迅速發展，而「勝美琚」座落的位置，不但是這裡視野最漂亮、更是最後一塊 3 面臨路的大型社區。

自住當道 頂級建材配豐富設施

該案緊鄰嶺東科大，擁有 3 面廣闊視野，往北還能俯視七期燈光夜景，超過 2000 坪的大基地，讓社區能以相對輕鬆的負擔，擁有完善的飯店式休閒設施，建材配備更是該區的頂尖水準，「當今房市可說是自住客的天下，論產品力，此案可與市中心建案平起平坐，性價比非常高。」