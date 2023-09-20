〈貴金屬盤後〉靜待Fed決議 黃金連四漲

黃金期貨周二 (19 日) 微漲，為連續第四個交易日上漲，並刷新逾兩周高點。交易員靜待本周的聯準會 (Fed) 決策，以及更多和利率展望有關的蛛絲馬跡。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上揚 30 美分或不到 0.1%，報每盎司 1953.70 美元，為 9 月 1 日以來最高點。

美國近期經濟數據強勁，已減緩經濟步入衰退的擔憂，投資人正在等待 Fed 決議和最新經濟展望。芝商所 (CME) 的 FedＷatch 工具顯示，交易員押注有 99% 機率將按兵不動，今年底前再次升息的機率為 35%。

Kitco 資深市場分析師 Jim Wyckoff 說：「市場預期 Fed 明天的貨幣政策仍會偏鷹派，因為他們希望通膨率更接近 2% 目標，這對黃金不利。重點將是 Fed 主席鮑爾的會後記者會，可能會有暗示 Fed 今年年底前動向的聲明。」

Oand 資深市場分析師 Craig Erlam 說：「黃金交易員關心，Fed 是否會坦承升息可能已經結束，一如上周從 ECB 口中聽到的，還是堅稱需要再一次升息？」

Erlam 表示，本周會議中將公布的利率預測點陣圖將是關鍵，但最終，鮑爾的一字一句將牽動交易員的敏感神經，如果 Fed 偏鷹，金價可跌破 1900 美元。

對美國利率將維持更高更久的預期心理，讓 10 年期美債殖利率保持在 16 年高點，抑制了黃金這類不孳息資產的魅力。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「若要讓持有黃金的機會成本降低，就必須看到債券殖利率快速下降。否則，黃金很有可能從目前水準進一步下跌。」

本周還有多國央行將宣布決策，包括日本銀行 (央行)、英國央行 (BOE)、瑞士央行 (SNB) 等。

另一方面，海關數據顯示，瑞士 8 月黃金出口較 7 月成長 7.3%，對中國和印度出貨增加，抵銷掉對土耳其供給減少的衝擊。

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