〈遠東新產品發表會〉新一代海洋回收抗爆球衣 打進16國足球代表隊

遠東新 (1402-TW)19 日舉辦紡織展前產品發表會，繼去年「海洋回收抗爆球衣」獲世界足球盃 9 個國家隊採用後，新一代產品再取得今年 FIFA 女子世界盃與 UEFA 歐洲冠軍聯賽共 16 個國家隊球衣訂單。

遠東新表示，藉由上中下游垂整產業鏈和高規格研發織造技術，與品牌客戶、世界環保組織合作，將海洋廢棄物做成「海洋回收抗爆球衣」，特別加強衣料的強韌度，每件重量僅 160g、強度增加 4 倍，讓球衣可以承受極端狀況不破裂。

「海洋回收抗爆球衣」繼去年獲得世界盃足球賽 9 個國家隊青睞後，遠東新再推出「2 代升級海洋回收抗爆球衣」，獲 FIFA 女子世界盃 (阿根廷 / 德國 / 西班牙 / 義大利 / 瑞典 / 比利時 / 日本 / 哥倫比亞 / 牙買加 / 菲律賓 / 哥斯大黎加) 與 UEFA 歐洲冠軍聯賽 (曼聯 / 兵工廠 / 皇家馬德里 / 尤文圖斯 / 拜仁慕尼黑)，共 16 個國家隊訂單。

除了球衣新品外，遠東新也持續推進先進纖維應用，旗下遠東先進纖維將於紡織展發表 FEFC FRESH ACTEEV 尼龍 6,6 鋅離子抑菌纖維結合 FEFC eco 環保原液染色尼龍 6,6 纖維布料及服裝。

遠東先進採用美國 Ascend 獨家研發之鋅離子抑菌切片，並結合尼龍 6,6 原液染色纖維，讓布料不必經過後段染色流程加工即具有色彩，並保持長效抑菌效果，可以大幅減少使用化學染料、助劑及水資源的耗用，並省略染色廢水的處理，同時又具備節能減碳的效果。

遠東先進表示，公司尼龍 6,6 纖維產品，具有輕量、耐磨、柔軟、撥水、卓越色牢度與環保等功能與附加價值，配合品牌及下游客戶作客製化開發服務，滿足不同市場的差異化需求，廣泛應用於國際名牌高端紡織品，如瑜伽服、跑步服、戶外運動服、羽絨服、女性內衣及高級時裝等。