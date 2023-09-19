中國離婚人數連續三年下降 為什麼？

中國「離婚律師」劉勝飛發現，想離婚的人變得越來越慎重。在他的直觀感受中，最近找到他的當事人在下離婚決心時，「需的時間更漫長了」。

劉勝飛在廣州執業，有十餘年法律服務經驗，處理婚姻糾紛案件千餘起。

中國民政部在 6 月發布的 2022 年第 4 季民政統計數據顯示，2022 年全年結婚登記量為 683.3 萬對，離婚登記量為 210 萬對，登記結婚和離婚的數量雙降。

拉長時間跨度，離婚登記數量在連續 16 年攀升後，近三年持續下降。

在中國離婚有兩種方式，登記離婚和訴訟離婚。往年數據顯示，登記離婚是多數人選擇的方式，前兩年一度高達 85%。

據《財經》雜誌報導，經濟與社會領域研究人士表示，婚姻有一定的順經濟周期性，離婚率一般與社會經濟周期、經濟發展情況有一定相關性，經濟下行壓力加重時，離婚率可能會下降。

另外，近年離婚登記人數的下降，可能與適婚人數減少、不婚群體增加、增設離婚冷靜期等因素有關係。2021 年 1 月 1 日起，中國增設 30 天離婚冷靜期。

劉勝飛指出，這幾年「離婚越來越難了」。劉勝飛說，民眾去民政部門申請登記離婚，有離婚冷靜期的限制；訴訟離婚的話，一方在第一次提出離婚時，如果對方堅決不同意，法官通常不會輕易判離。

面對當事人的離婚訴求，劉勝飛不會急於接案，而是先講清楚風險和難點，讓對方再做決定。他會解釋法官可能不會判離，且婚內財產分割很麻煩。

劉勝飛向當事人舉例，夫妻在分割共同房產時，面臨不確定性風險。比如，雙方需要協商誰擁有房子，並支付另一方現金。他說：「如果一方說這房子就值（人民幣）600 萬元，600 萬元我收了，但是我收了這個房子之後，你要我現在補 300 萬元給你，我沒錢補，或者是說接下來幾年我分期付給你，出現這種情況在後期會很麻煩。」

生活的不確定性增加時，是否離婚也面臨更多變數？劉勝飛說，以前房價穩定或處於上漲趨勢時，當夫妻雙方決定離婚，誰持有房子、誰按照比率補現金給另一方，雙方分歧相對較小，「當事人離婚的決心就下得快，現在因為房子難賣，又難分割，價格不穩定，當事人要下決心就很困難」。