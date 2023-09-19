蝦皮搶台灣人才 Sea 2024儲備幹部菁英計畫啟動

蝦皮購物母集團 Sea 集團今 (19) 日宣布，2024 年「Sea 全球儲備幹部菁英計畫 」(Sea Global Management Asssociate Program) 啟動，將招募有意累積跨國市場輪調經驗，或對電子商務、遊戲與數位金融產業有興趣的人才，以應屆畢業生或具備二年以內正職工作經驗者為主。

Sea 集團旗下擁有電商平台蝦皮購物、遊戲開發及發行公司 Garena，以及數位金融服務 SeaMoney，致力培養對科技業有熱情的人才。

蝦皮購物資深執行總監梁日威表示，Sea 集團的員工來自全球各地，而台灣一直是集團中重要人才庫之一，台灣同仁在全球海外辦公室的表現極為出色，希望透過 Sea 全球儲備幹部菁英計畫，發掘更多在地高潛力新鮮人，並經由國際化與跨部門的輪調訓練，成為集團未來的全方位領袖。

「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」有別以往的蝦皮購物 GLP 儲備幹部計畫，菁英不再單純服務於一個事業體，而會在 Sea 集團旗下電商、遊戲、數位金融三大事業體包括蝦皮購物、Garena、SeaMoney 進行跨部門、跨事業體輪調，每位儲備幹部將有 2 年的專屬培育計畫，期間將安排高達 4 次為期各 6 個月的輪調機會。

除了跨事業體的嘗試，每位儲備幹部更擁有前往新加坡、馬來西亞、印尼、巴西等不同海外部門的機會，能與多元團隊共同挑戰具高度影響力的全球性專案，也能接觸世界各地的不同文化，拓展國際化視野。

而此次面試環節包括線上和線下形式，預計 9-12 月間完成線上測驗、行為面試、個案討論以及高階主管決選面試，通過審核的申請者預計於 12 月底收到相關通知。