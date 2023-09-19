核廢水排海衝擊 中國8月日本水產品進口銳減近68%

最新數據顯示，中國 8 月日本水產品進口額銳減近 68%，凸顯日本福島核廢水排海的衝擊。

據日本《共同社》報導，中國海關總署周一（18 日）公布的數據顯示，中國 8 月日本水產品進口額為人民幣 1.4902 億元（2,043 萬美元），較去年 8 月驟降 67.6%，較 7 月減少 28.5%。

日本政府在 8 月 24 日正式啟動福島核汙水排海，中國海關總署當日立即宣布全面暫停日本水產品進口。中國日式餐館紛紛把食材改為國產或其他國家的水產品，影響日本漁業及出口。

中國海關總署在 8 月 24 日發布公告：為全面防範日本福島核汙水排海對食品安全造成的放射性汙染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織（WTO）《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定年 8 月 24 日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

對此日本政府在 9 月 4 日表示，已向 WTO 提出反論證文件，並根據「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的規定，要求與中國討論。

日方在反論證文件中指出，儘管日方已說明核處理水排海的安全性，中方仍全面禁止日本水產品輸入，對此感到「相當遺憾」，並強調「完全無法接受，將持續要求即刻撤銷禁令」。

中國外交部發言人毛寧則在 9 月 5 日表示，國際社會普遍關注日方此舉對海洋環境和公眾安全帶來的風險，並採取防範措施。中方的措施完全正當、合理、必要。