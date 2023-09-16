〈能源盤後〉原油收登今年新高 連續第三周上漲

由於市場持續擔憂供應收緊的前景，原油期貨價格周五 (15 日) 刷新今年高點，且連續第三周上漲。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 61 美分或 0.7%，收每桶 90.77 美元，為最近月 WTI 原油期貨自 11 月 7 日以來的最高收盤價，本周上漲 3.7%。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 23 美分或近 0.3%，收每桶 93.93 美元，為 11 月 15 日以來的最高收盤價，本周上漲 3.6%。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.71 美元，本周上漲近 2.1%。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 3.38 美元，本周上漲 2.6%。。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.4%，收每百萬 Btu 2.64 美元，本周上漲 1.5%。

市場驅動力

WTI 和 Brent 原油均創下 11 月以來的最高收盤價，OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 認為，距離叩關 100 美元並不遙遠，但接下來也並非一路上漲，因為景的短期風險可能會改變消費者的觀點和態度。

「石油市場將更長時間維持供應緊繃，但我們恐需要看到新的催化劑，才能將油價上推至三位數。」Moya 說。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，雖然市場數月來一直預期第四季石油將出現供應赤字，但近期煉油廠停產限制了產品供應，且沙俄延長減產在過去一個月已推動油價突破一些關鍵技術阻力位。「這為未來幾周的油價每桶再漲 5 至 8 美元打開了大門。」他說。

沙烏地阿拉伯 7 月實施減產 100 萬桶 / 日的計畫，近期又將該計畫延續至年底，再加上俄羅斯的減產，令市場更加預期第四季供應缺口不斷擴大。

然而，Vincent 認為，隨著美元接近今年高點，沙烏地阿拉伯的中質含硫原油交易價格已經超過每桶 100 美元，且各國央行持續升息或維持高利率，需求應會開始放緩到第四季底。

他還指出，中國過去一年積累了巨大的原油庫存，應會開始依靠趁低價建立的庫存，並減少進口原油。

