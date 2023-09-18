盤後速報 - 千如(3236)下週(9月25日)除權息1.54元，預估參考價24.21元

千如(3236-TW)下週(9月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.24元，股票股利1.3元，合計股利1.54元。

以今日(9月18日)收盤價27.60元計算，預估參考價為24.21元，權息值合計為3.39元，股息殖利率0.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

千如(3236-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電感器、晶片電感、濾波器、變壓器之製造加工及買賣。轉換器、延遲線、收斂線圈及各種磁鐵芯之製造加工及買賣。電源供應器、電器電子零組件、電腦及其週邊設備等之製造及買賣。近5日股價上漲3.98%，櫃買指數上漲2.18%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/25 27.60 0.24 0.87% 1.3
2022/08/26 23.9 0.6 2.51% 0.0
2021/08/30 25.55 0.65 2.54% 0.0
2020/08/27 22.15 0.5 2.26% 0.0
2019/08/28 22.7 0.35 1.54% 0.85

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