盤後速報 - 千如(3236)下週(9月25日)除權息1.54元，預估參考價24.21元

千如(3236-TW)下週(9月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.24元，股票股利1.3元，合計股利1.54元。
以今日(9月18日)收盤價27.60元計算，預估參考價為24.21元，權息值合計為3.39元，股息殖利率0.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
千如(3236-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電感器、晶片電感、濾波器、變壓器之製造加工及買賣。轉換器、延遲線、收斂線圈及各種磁鐵芯之製造加工及買賣。電源供應器、電器電子零組件、電腦及其週邊設備等之製造及買賣。近5日股價上漲3.98%，櫃買指數上漲2.18%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/25
|27.60
|0.24
|0.87%
|1.3
|2022/08/26
|23.9
|0.6
|2.51%
|0.0
|2021/08/30
|25.55
|0.65
|2.54%
|0.0
|2020/08/27
|22.15
|0.5
|2.26%
|0.0
|2019/08/28
|22.7
|0.35
|1.54%
|0.85
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