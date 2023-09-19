盤後速報 - 亞德客-KY(1590)下週(9月26日)除息13.12元，預估參考價960.88元

亞德客-KY(1590-TW)下週(9月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.12元。
以今日(9月19日)收盤價974.00元計算，預估參考價為960.88元，息值合計為13.12元，股息殖利率1.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞德客-KY(1590-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。近5日股價上漲5.38%，台灣加權指數上漲1.61%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/26
|974.00
|13.11805
|1.35%
|0.0
|2022/09/07
|787.0
|13.305
|1.69%
|0.0
|2021/06/16
|983.0
|9.1623
|0.93%
|0.0
|2020/09/03
|694.0
|4.7347
|0.68%
|0.0
|2019/09/03
|327.5
|5.05412
|1.54%
|0.0
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