盤後速報 - 亞德客-KY(1590)下週(9月26日)除息13.12元，預估參考價960.88元

亞德客-KY(1590-TW)下週(9月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.12元。

以今日(9月19日)收盤價974.00元計算，預估參考價為960.88元，息值合計為13.12元，股息殖利率1.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞德客-KY(1590-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。近5日股價上漲5.38%，台灣加權指數上漲1.61%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/26 974.00 13.11805 1.35% 0.0
2022/09/07 787.0 13.305 1.69% 0.0
2021/06/16 983.0 9.1623 0.93% 0.0
2020/09/03 694.0 4.7347 0.68% 0.0
2019/09/03 327.5 5.05412 1.54% 0.0

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