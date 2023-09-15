〈能源盤後〉市場重新聚焦供應面 WTI今年首次突破90美元關卡

由於市場持續擔憂全球供應收緊的前景，WTI 原油期貨價格周四 (14 日) 上漲，且自 11 月以來首次收於每桶 90 美元上方。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.64 美元或近 1.9%，收每桶 90.16 美元，為最近月 WTI 原油期貨自 11 月 7 日以來的最高收盤價。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.82 美元或 2%，收每桶 93.70 美元，為 11 月 15 日以來的最高收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.74 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 3.48 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 1%，收每百萬 Btu 2.71 美元。

市場驅動力

SIA 財富管理首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，在跡象表明未來需求可望保持甚至增加後，原油市場似乎再次偏向回應供應問題，「只有在需求健康或強勁時，供應不足才會成為問題，就像需求疲軟時供應過剩才會成為問題一樣。」

在美國能源資訊局 (EIA) 公布上周供應意外增加 400 萬桶後，原油期貨價格周三自今年高點回落收低。

國際能源署 (IEA) 月報重申，由於沙俄將延續減產舉措至年底，第四季全球供應將出現短缺。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，OPEC+ 目前正展現高超的定價能力，巧妙地提高價格，而不會導致需求大幅下降。

「這種強大的定價能力可歸因於 OPEC + 的巨大市占程度，以及非 OPEC 的供應相對缺乏彈性，主要係因美國頁岩油產業遵守的財務紀律的影響。」

Innes 表示，只要 OPEC + 持續限制生產和出口，油價就會保持高位，直到高油價破壞汽油需求。

與此同時，Cieszynski 表示，周四發布的經濟消息「對全球經濟都有利」，意味著能源需求前景樂觀，包括：歐洲央行 (ECB) 暗示升息「就算尚未完成也接近完成」，以及美國零售業表現超出預期。

他表示，WTI 原油價格已突破 90 美元「整數關卡」，市場可能開始聽到 100 美元關卡的議題，以及要求政府採取行動抑制能源成本上漲的政治壓力可能再次加大。

週四，紐約商品交易所 (Nymex) 天然氣期貨收高，此前 EIA 公布，上周 (9/8 止) 美國天然氣供應量增加 570 億立方英呎，高於分析師預期的 490 億立方英呎 (S&P Global Commodity Insights 查訪共識)。