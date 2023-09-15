BCI期貨租金上看1.7萬美元 海峽船運價可望有3成上漲空間

波羅的海海峽型指數 (BCI) 近一周來飆漲逾 25%，帶動散裝航運市況轉熱，國內最大海岬型船隊裕民 (2606-TW) 今 (15) 日指出，目前海岬型船舶日租金 12500 美元，而最新開出的第四季 BCI 期貨租金達 1.6-1.7 萬美元，換算下，等於至少還有約 30% 的上漲空間，旺季正逐漸加溫，「第四季是全年最好一季，應沒問題」。

波羅的海海峽型指數 (BCI) 一周來漲幅超過 25%，推升波羅的綜合指數 (BDI) 漲 17%，而波羅的海超級靈便型 (BSI)、波羅的海巴拿馬 (BPI) 也均漲逾 10%，無論是大型或小型船舶的運價同步反彈。

裕民說明，中國房地產市場低迷，主要衝擊大船運價，9 月初海峽型日租金更跌破 1 萬美元，並造成連動的 BCI 指數相對偏弱，但隨著中國支持房地產政策逐漸發酵，目前中國鋼鐵需求和鐵礦砂需求還是較去年有成長，海峽型船舶現貨日租金已回升至 12500 美元，後續需求有望趨於穩定。

裕民也透露，第四季 BCI 期貨租金看到 1.6-1.7 萬美元，旺季較原先預期來的晚，但還是逐漸靠攏過往的旺季水準，第四季應是全年最好一季。

裕民提醒，中國房地產的低迷影響還是蠻大，「旺季沒有很旺，溫溫的」。

另外，進入北美冬季煤礦運輸旺季，傳統能源需求較穩定，有助成為另一散裝航運的需求支撐。

慧洋則指出，受巴拿馬運河一帶乾旱問題影響，船舶等待和繞道時間延長，影響該區域船舶周轉天數，自 8 月中旬起船舶運價和指數向上攀升，又以中小型船舶回升幅度較高。

隨著時序北美進入收成旺季，加上巴拿馬運河塞港問題持續影響，慧洋看好，有利推升運價反彈向上。