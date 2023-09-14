安集3D金屬列印報捷 切入無人機市場

安集 (6477-TW) 近年積極發展 3D 金屬列印，今 (14) 日表示，公司已完成航太相關零部件列印及銷售，目前已結合大股東與轉投資技術，將 3D 金屬列印應用在無人機，打造全台灣製的無人機。

安集指出，公司主要從事太陽能電池模組生產、銷售及投資經營電廠收取售電收入，2018 年起購入 3D 金屬列印機，並結合大股東欽揚科技及轉投資圓融金屬粉末，整合三家公司優勢，提供 3D 金屬列印產品從粉末設計到成品產出之完整解決方案。

近年安集已與多家廠商合作，進行產品開發，如國外無人機部件、醫療領域的植入物下顎骨、高爾夫球頭及工業產品散熱模組等。

安集補充，自 2015 年空中巴士首次將 3D 列印應用於飛機零件，開啟航太 3D 金屬列印的全新紀元，安集近年也陸續完成航太相關零部件列印及銷售，發現 3D 金屬列印結合無人機，能將無人機之功能及靈敏度發揮到極致，搭配可用於偵查、捜索等軟體，即可用於商用無人機。

其中，無人機機構主要由安集與欽揚共同開發設計，由安集列印，搭配圓融公司開發的粉末，完成掌上型等多種尺寸的功能性無人機，機殼從開發設計列印生產由三家公司合力完成，其餘系統部分由台南合作夥伴開發設計，全機為台灣製造，不須倚賴紅色供應鏈。

近年隨著國內外環境的快速變遷，在商用無人機的創新及需求急速增加，3D 金屬列印應用也成為關鍵的致勝因素，優點除可透過拓樸優化和多孔結構設計，降低重量、強度不減並提高續航力。

此外，3D 金屬列印一體成形的特性，不但降低組裝配件所需工時，還可縮短後續加工製程時間，且設計靈活度高，顛覆傳統製程限制，可滿足各種想像，使創意更貼近真實，在開發階段佔有絕對優勢，其快速成型的特點使設計得以快速實踐並迅速修正，縮短整體研發週期，可直接邁入量產，進一步領先競爭對手。

3D 金屬一體列印無人機架與輕量化體配件，則因配線採共地方式配置，減少線材用量，可進一步輕量化，一體成形金屬螺旋槳，可明確傳動與回饋，有效帶離電機高溫，避免一系列電機高溫效率下降之惡性循環，且一體機身熱量傳導，迅速散熱有利長時間飛行，也可降低機外 GPS 信號干擾與機內模組相互干擾，並反射外部電波，阻隔干擾與攻擊。與非金屬機殼無人機相較，擁有絕佳性能。