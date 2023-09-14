外資回頭大買台股敲進兩檔ETF、金融股 減碼長榮航1.8萬張

台股今 (14) 日電金傳齊揚，指數指數開高走高，終場大漲 226.05 點或 1.36%，收在 16807.56 點，其中，外資回頭大買 189.48 億元，集中在國泰永續高股息與元大高股息兩檔 ETF，以及多檔金融股；賣超則以長榮航 1.8 萬張最多。

三大法人今日均站在多方，外資買超 189.48 億元、投信買超 50.93 億元、自營商轉為小買 3.02 億元，三大法人合計買超 243.34 億元。期貨方面，外資淨多單增至 1936 口。

觀察外資今日操作，買超國泰永續高股息最多，共 2.7 萬張、元大高股息也有 1.2 萬張；金融股也是主要買超族群，包含中信金近 1.3 萬張、台新金 1.2 萬張、新光金近 1.1 萬張、元大金逾 1 萬張、永豐金 8535 張。其餘個股有矽統 1.5 萬張、長榮近 1.5 萬張、堤維西約 1.4 萬張、一詮逾 1.3 萬張。

外資賣超方面，傳產股鎖定長榮航外，大同大砍 1.6 萬張、漢翔 3249 張；電子股狙擊亞太電 1.2 萬張、廣達 5374 張、友訊 5184 張、毅嘉 5096 張、中環 4909 張；ETF 方面，富邦越南 1.2 萬張，元大台灣 50 反 1、群益台灣精選高息、復華富時不動產各逾 4000 張。

投信買超前十名分別為聯電 4906 張、陽明 3050 張、華通 2133 張、台灣高鐵、健鼎、廣達、欣銓、中美晶、啟碁、智邦；投信賣超前十名分別為永豐金、榮剛、光寶科、華城、技嘉、奇鋐、台光電、長榮航、聯茂、致茂。