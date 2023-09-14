台股順利反彈上攻，籌碼好的抗跌股在此

本週台股二度回測半年線後順利止跌反彈，經過技術面波段下跌後打出第二隻腳，可使後續反彈行情更加穩健；今日也見到整體投機力道回溫，櫃買指數壓抑多時後終於突破季線，不少高檔震盪股整理或修正後再度攻擊，有助於剛突破的強勢股續揚，也有利補漲漲陸續跟進領漲指標股表現。

今天來看強固型電腦廠 3005 神基。

神基今年上半年產品比重約有 5 成電子件，包含強固型電腦事業、機電與能源事業，多應用在防、製造、運輸物流、公用事業、能源產業等；4 成是機構件，包含綜合機構 (用於消費性電子多) 及汽車機構件，其餘的以航太構件為主。強固型電腦市場多屬偏向利基型市場，需求波動較小，因此神基多年來皆屬於營運、獲利穩定的企業。

神基值得關注的地方在於，烏俄戰爭後，軍規電腦需求顯著成長，且是到了目前都未明顯下滑，今年以來累計營收年增 8.73%，且 8 月份營收為今年來單月新高，可見市場需求依舊暢旺，有利持股成為營運推升助力。

而軍用訂單以外，在美國基礎建設法案推進下也有利於公共事業成長；其餘機構件部分，綜合機構件暫時還是會受消費性電子景氣疲弱影響，展望較疲弱，應持續關注終端去庫存及需求復甦力道；但車用機構件也可在長線趨勢成長明確下維持穩健成長。

依神基上半年賺 2.95 元，雖 Q2 有部分轉投資收益貢獻，在下半年營收可望優於上半年的情況下，全年賺超過 6 元不是難事，目前本益比不算太貴；從題材上來看，也能說它是少數獲利不錯的軍工股，在航太軍工展期間及選期預期仍會有市場關注度。

另外在籌碼部分，可見到內外資法人皆站在多方，內資更是連續買超，且在 9/13 股價大漲前融資餘額持續降低，有利於籌碼集中度提高；在 9/13 出量大漲過前高後，融資融券同步快速增加，預期短線籌碼需要些時間消化後，中期股價多頭趨勢可持續正向看待。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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文章來源: 永誠資產管理處

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