把房子賣給外地人 中國地方政府幫建商開拓客源

把房子賣給外地人！中國多個地方政府開始幫建商開拓客源，力圖為房市去庫存。但在當前行業環境下，各大城市都提出自己的救市措施，這種做法能多大程度吸引外地人，仍要打上問號。

據《第一財經》報導，微信公眾號「黃山市人民發布」指出，近日安徽省黃山市九部門聯合印發《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的若干措施》，從有效滿足剛性和改善性住宅需求、促進房地產轉型發展、支持外來購房、培育壯大優質行業企業等方面提出 20 條措施。

其中備受關注的一條是，支持外地人來黃購房，對外地人購房給予旅遊一卡通年票與公交年卡，對外地市民組團來黃一次性購買 10 套（含）以上新屋者，可不受備案價格限制。

早在 3 月 17 日，黃山市便在外地推銷過房地產。該市在南京舉辦黃山市 2023 年旅居地產推介營銷活動，宣傳黃山市優質旅遊休閒和度假旅居資源，吸引更多南京都市圈居民來黃旅居度假、投資興業。

黃山不是唯一想出該招數的城市，更出圈的是「行動力」爆棚的哈爾濱。

哈爾濱市政府 9 月 9 日也在南京舉辦 2023 哈爾濱「冰城夏都 清涼地產——走進南京」房產推介會，匯聚 13 家中國和黑龍江省建商、21 個建案，提供房源近 5,000 套。

為吸引購房者，參加推介會的建商紛紛拿出各種優惠，比如最高人民幣 50 萬元優惠、120 套特價房、送家裝、送清潔服務、送往返機票。

哈爾濱市住房和城鄉建設局房地產開發建設處官員表示，此次推介會率先打響黑龍江省依托夏季康養避暑特色優勢的第一槍，未來三年哈爾濱市將基本建立住宅省外推介促銷平台。

依托旅遊資源吸引外地購房者，固然是提振房市的法子之一。不過，在當前行業環境下，各大城市都提出自己的救市措施，這種做法能多大程度吸引外地人，有待觀察。

鏡鑑咨詢創始人張宏偉認為，南京房市去庫存「壓力山大」，取消限購就是想增強去庫存力道，本地需求尚且待提振。哈爾濱的方法和動機值得肯定，不過哈爾濱也要找市場基本面較佳的城市，比如上海、杭州，起碼有一部分購買力較強的群體，這樣才能達到有效去庫存的目的。

除了向外地人推介房地產，近期各地其他花樣賣房動作也不少。

「網紅城市」淄博便靠「以舊換新」購房又火了一把。凡在城區內具有出售自有存量住房並購買新屋意願的居民，均可享「以舊換新」省心購服務，優先鎖定新屋房源，同步出售自有存量物件，提升置換效率。

瀋陽 9 月 4 日在四部門文件中提到，高等學校、中等職業學校全日制在校生、新畢業生（畢業五年內）購買新屋，將給予全額契稅補貼。瀋陽將購屋補貼瞄準在校生群體，引發廣泛關注，業界人士認為，此舉鎖定的購房群體，其實是學生的父母。

