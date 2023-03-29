友華斥3.4億元 取得昂瑞生物晚期卵巢癌藥物在台獨家代理權

友華集團 (4120-TW) 今 (29) 日宣布，以 1120 萬美元 (約新台幣 3.41 億元) 取得昂瑞生物旗下晚期卵巢癌免疫療法候選藥物 Oregovomab 的台灣獨家代理權，以及香港與澳門獨家銷售優先權。

昂瑞生物擁有單株抗體技術平台，並發展腫瘤治療性疫苗和聯合腫瘤免疫療法的先進生物技術，為深圳海普瑞藥業集團子公司；其研發的 Oregovomab 是一種鼠源單株抗體，為市場首見的抗 CA125 免疫療法候選藥物。

針對晚期原發性卵巢癌患者進行的二期臨床試驗結果顯示，Oregovomab 與化療合併治療的安全性與療效均符合預期，無惡化存活時間顯著延長，達到 41.8 個月；比單獨使用化療的受試者延長 29.6 個月，整體存活期也有明顯改善。

Oregovomab 已獲得美國 FDA 與歐洲 EMA 孤兒藥資格，目前正在進行三期臨床試驗，2020 年在美國完成首例患者給藥，共有 17 個國家 190 多個臨床試驗中心參與，預計招募 602 名受試者。

根據台灣 2020 年癌症登記資料顯示，台灣女性癌症發生率，卵巢癌排名第七，發生率為 10 萬分之 10.7。

友華集團執行長蔡孟霖表示，Oregovomab 能強化友華癌症用藥產品組合，未來可以為患者提供更好的治療選擇。公司一直透過共同研發或取得代理權方式，積極擴增癌症治療產品線，期待能涵蓋更多不同癌症的治療，為亞太地區的癌症病患帶來治療的新希望。

海普瑞藥業集團首席商務官、昂瑞生物首席執行官韓濤指出，友華集團深耕癌症領域超過 20 年，具有研發、生產及行銷能力的跨國企業，且在亞太地區擁有經驗豐富的團隊，與友華集團達成戰略合作，共同開發及推廣 Oregovomab，未來海普瑞也將繼續積極探索合作機遇，加快創新藥品戰略布局，構建多元化商業化能力。

友華癌症事業現有產品包括治療非小細胞肺癌、乳癌、攝護腺癌、多發性骨髓瘤及慢性淋巴性白血病藥物；去年更取得復發 / 難治性瀰漫大 B 細胞淋巴瘤 (r/r DLBCL) 抗體偶聯藥物 (ADC) 代理權。另外，與國際藥廠合作的口腔癌新藥已完成跨國三期臨床試驗，目前正等待結果公布。