蔚華科擬斥2.94億元 取得南方科技95%股權

測試設備通路商蔚華科 (3055-TW) 今 (13) 日公告，董事會決議擬以自有資金分兩階段投資光學檢測設備商南方科技，合計投資金額共 2.94 億元，預計共取得其 95% 股權，取得目的為發展自有產品及擴展全球業務。

蔚華科指出，此次投資方式分兩階段，第一階段為參與南方科技現金增資，待南方科技股東會同意現增案後，公司擬取得其增資後的 51% 股權，約 309.13 萬股，每股不超過 35 元，現增總金額約 1.08 億元。

第二階段則待南方科技達成公司所訂定的業績目標，公司擬以每股不超過 70 元，向南方原股東取得南方科技股數約 266.7 萬股，取得總金額約 1.86 億元整。

蔚華科補充，累計上述兩階段投資總金額約 2.94 億元整，預計共取得南方科技 575.83 萬股，平均每股單價約 51.14 元。

南方科技官網顯示，其以 5D 顯微術與數位光學兩大核心技術為基礎，將光學觀念與技術導入先進材料分析、生醫影像、顯微 3D 光學檢測與數位光學應用四大應用領域。

近期南方科技在既有光學及檢測技術基礎之上，積極開發數位光學程式化、軟體化的潛力，對半導體、液晶材料、驅動技術為基底的數位光學賦予了新的靈魂，藉由導入 FPLA 觀念，對光源及光場，可以做更為前攝性、多樣化的調控， 有效簡化光學設計，同時增加系統彈性、驗證速度與功能廣度，大幅改善傳統複雜光學系統設計與調整的技術痛點。