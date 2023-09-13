財管及數位創新成績耀眼 永豐金勇奪《今周刊》5大獎

永豐金控 (2890-TW) 在財富管理及數位創新表現亮眼，再獲肯定，由《今周刊》舉辦第十七屆財富管理銀行暨證券評鑑，永豐金子公司共獲得 5 項大獎，其中永豐金證券榮獲「最佳財富管理券商獎」優等、「最佳數位體驗獎」第一名、「最佳智能理財獎」第二名、「最佳永續發展獎」第二名，共 4 大獎項；永豐銀行積極發展結合創新信託服務的財富管理業務，推出協助企業培育員工、累積個人資產的「員工投資退休平台」，也榮獲「最佳信託創新獎」肯定。

面對多變金融情勢以及數位科技不斷創新，永豐金證券提供全方位金融交易與理財服務，從商品篩選、跨領域專家團隊提供策略、高效能數位服務、擴展海外投資管道，不論是小資存股普惠金融，到高資產客戶理財，為投資人打造優質投資平台及服務，多項業務穩居龍頭地位，包括複委託零售市佔、美股定期存股、API 量化交易、高資產客戶成交量，以及境外結構型商品發行檔數皆居業界領先位置。

永豐金證券以數位翻轉金融，善用金融科技優勢發展貼近投資人需求的商品與服務，從交易型 APP「大戶投」、定期定額投資平台「豐存股」、到今年推出財富管理型 APP「大戶豐」，以數位創新力為投資人打造一站式金融服務，受投資人青睞肯定。大戶豐 APP 自今年三月推出以來下載人數已超過 6 萬人。

永豐金證券擘劃永續策略願景落實 ESG 永續投資，擴大綠色金融服務，首創「豐投 ESG」網站增設「ESG 基金」專區，持續增加上架銷售 ESG 基金、承銷輔導環保綠能企業上市櫃及籌資、GSS 債券承銷及配售，不論是小資散戶、機構投資人、到優質企業，以實際行動與顧客共同締造 ESG 佳績，向成為全面永續發展的領先券商邁進。

創新信託服務 永豐銀行多元並進

永豐銀行積極發展結合創新信託服務的財富管理業務，推出協助企業培育員工、累積個人資產的「員工投資退休平台」，榮獲「最佳信託創新獎」肯定；永豐銀行表示，該平台結合員工福利信託及「永豐 ibrAin 智能理財」服務，員工可自選投資計畫、逐步累積資產，協助企業為每位員工打造安心退休生活，創造企業及員工雙贏成果。

同時，因應全球趨勢並響應「綠色金融 3.0」及「信託 2.0」等國家政策，永豐銀行亦發展「綠電交易信託平台」，藉由專款專用特性，提升再生能源業者與中小企業之間購、售綠電的交易安全性，促進綠色永續生態圈循環茁壯。