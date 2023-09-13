越南電動汽車製造商VinFast計畫在印尼投資12億美元

越南電動汽車製造商 VinFast(VFS-US) 計畫在亞洲 7 個市場擴張，其中包括在印尼投資 12 億美元，2024 年開始在印尼交付首批電動汽車。

根據公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新文件，VinFast 計畫在印尼市場長期投資約 12 億美元。其中，2 億美元將用於其印尼工廠，目標是在 2026 年投產，年產量為 3 萬至 5 萬輛。

印尼擁有 2.7 億人口，是東南亞最大的經濟體，他們正在努力吸引全球電動汽車製造商，宣揚可提供豐富的鎳供應，而鎳是電動汽車電池的關鍵原物料。

VinFast 目前主要工廠位於越南北部城市海防，並計畫於 2025 年在美國北卡羅來納州建立一家新工廠，新的印尼廠預計是第三家主要工廠。

VinFast 上個月透過 SPAC 在那斯達克上市，公司指出，他們還計畫在印度、馬來西亞、中東、非洲和拉丁美洲建立業務，並擴大在歐洲的業務。

公司在文件中表示，其目標是建立自己的經銷商，並可能在這些地點開設陳列銷售點。

VinFast 於 2017 年成立，是越南最大企業集團 Vingroup 的一個部門。這家公司於今年 3 月開始，在美國加州交付電動汽車。