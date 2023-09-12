【量大強漲股整理】非AI股逆勢突圍再創新高，車用零組件該留意誰?蘋果iphone15即將發表，蘋概股有機會表現?

美股四大指數週一齊揚，帶動今日台股在電子股反攻下，震盪走高，終場上漲 139.76 點，收在 16572.71 點，成交量 2480.31 億元。

看一下三大法人: 外資終結連 4 賣，買超 83.74 億元；自營商賣超 37.24 億元，為連 9 賣；投信買超 36.22 億元，為連 29 買；三大法人合計買超 82.71 億元。

台股走震盪走高，台幣重回 31 字頭，來到 31.940 元；權值股，(2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科、(2317-TW) 鴻海，三檔貢獻大盤約 86 點，加上金融、航運、塑化、鋼鐵等傳產類股齊漲添力，激勵大漲百點，今日收量縮紅 K 棒，重新站回半年線之上，隨時有機會往月線靠攏，目前依舊走箱型區間震盪，籌碼面，外資終結連 4 賣回頭買超，投信則是連續買超 29 天，合計 865.96 億元、官股買超 4 天，合計 170.5 億元，目前，外資與內資看法一致，迎接 Q3 季底作帳及選舉行情啟動下，台股有機會走出【先蹲後跳格局】。未來持續關注，週三美國公布的消費者物價指數及蘋果新機發表，周四公布生產者物價指數；上市櫃公司 8 月營收全數公布完畢，合計繳出 3.31 兆元的成績，隨著部分電子族群轉強，以具有業績題材的個股表現為主，目前就是選股重於選市。

個股方面，特斯拉 (TSLA-US)，計畫到明年為止在 Dojo 超級電腦上投入超過 10 億美元，市值提高近 6,000 億美元，大摩上調目標價至 400 元，激勵股價大漲 + 10%，動台股相關供應鏈，(1522-TW) 堤維西，直奔漲停、(1524-TW) 耿鼎，大漲 7%、(1319-TW) 東陽，盤中大漲 + 4%，(1568-TW) 倉佑，漲 3%，同時堤維西；耿鼎、東陽八月營收皆創今年以來單月最高；非 AI 族群族，(8086-TW) 宏捷科，開低走高；網通族群，(3704-TW) 合勤控，大漲 6.7%、(6285-TW) 啟碁，守穩五日線；8 月營收雙增的中小型股，(5215-TW) 科嘉 - KY、(2417-TW) 圓剛、(3322TW) 建舜電、(6585-TW) 鼎基，紛紛漲停，(2538-TW) 基泰，受大直民宅塌陷事件延燒，在連吞 2 根跌停後，今在逢低買盤進場承接，盤中大漲逾半根漲停，成交量放大到逾 4 萬張，成為熱門股。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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