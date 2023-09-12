盤後速報 - 華晶科(3059)下週(9月19日)除息1元，預估參考價33.95元

華晶科(3059-TW)下週(9月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(9月12日)收盤價34.95元計算，預估參考價為33.95元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
華晶科(3059-TW)所屬產業為光電業，主要業務為CC0108 電子零組件製造業。F40101 國際貿易業。研究、開發、設計、生產、製造與銷售數位影像相關產品。近5日股價下跌3.48%，台灣加權指數下跌2.12%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/19
|34.95
|1.00007
|2.86%
|0.0
|2022/09/21
|36.65
|0.6879
|1.88%
|0.0
|2021/09/29
|36.15
|0.4967
|1.37%
|0.0
|2020/09/16
|26.95
|0.5206
|1.93%
|0.0
|2019/09/17
|24.9
|0.497368
|2.0%
|0.0
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